На пол нанесут разметку для дистанции
2 и 3 апреля отделения Почты России будут работать в установленном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно, сообщает Почта России.
- Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населённых пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, - говорится в сообщении.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка.
В Бурятии отделения почты будут работать в стандартном режиме
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На пол нанесут разметку для дистанции
Клип снимали на льду зимнего Байкала
Глава Бурятии рассказал, от чего зависит возможное продление полной самоизоляции
Кабанский район ввёл особую меру по борьбе с коронавирусом
Также проводят дезинфекцию в подъездах и на улице
Теперь она отправится на последний этап в Москву
Новые выплаты получат семьи с детьми до трёх лет
Жителей республики призывают не выходить из дома без крайней необходимости
Победителем весёлого конкурса стал хутор Попки Волгоградской области
Зрители могут увидеть 19 постановок последних лет
Алексей Цыденов встретился с волонтёрами Бурятии и дал несколько поручений
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 2 апреля
Мотострелки вышли на учения
«Водоканал» получил специальное предписание Роспотребнадзора
Полицейские подходят к прохожим и интересуются, для каких целей они вышли из дома