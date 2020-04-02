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В Бурятии отделения почты будут работать в стандартном режиме

В Бурятии отделения почты будут работать в стандартном режиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На пол нанесут разметку для дистанции

2 и 3 апреля отделения Почты России будут работать в установленном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно, сообщает Почта России.

- Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населённых пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, - говорится в сообщении.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка.

Почта России коронавирус
 
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