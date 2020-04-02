В Бурятии детская студия сняла весёлый клип «Зима пришла»









Авторами песни «Убэл ерээ», как и всего третьего альбома «Алдар Баатар», выступили Сарантуяа Жалцанова и Санжейжин Ечигма.



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В новом клипе снялась младшая группа студии: кто-то из юных солистов ходит в садик, а кое-кто учится в младших классах. Певцам надолго запомнятся эти съёмки, они наперебой рассказывают о длинной веренице из десятков детей на санках: «Впереди ехала машина, а мы все за ней», «Было так весело!», «Слова запоминать было просто - они про зиму и подарки».





В Бурятии детская вокальная студия «Мунгэн хонхонууд» выпустила новый позитивный клип «Убэл ерээ» («Зима пришла» перевод с бур.). Музыкальную видеоработу снимали в конце февраля на льду зимнего Байкала и на окраине Улан-Удэ. Клип стал доступен для просмотра 1 апреля,.В клипе песня спета на диалекте жителей улуса Ноёхон Селенгинского района. Адаптирование первоначального текста отслеживали дикторы радио Буряад ФМ. Радиостанция известна слушателям со всех уголков этнической Бурятии, ведь только здесь говорят на наречиях, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.В день съёмок разноцветие детских зимних дэгэлов из овчины яркими пятнами разукрасило байкальский лёд. В клипе дети играют на льду Байкала, катаются на санках и веселятся.