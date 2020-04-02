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В Иркутске детские площадки огораживают сигнальной лентой

В Иркутске детские площадки огораживают сигнальной лентой
Общество, 
Также проводят дезинфекцию в подъездах и на улице

В Иркутске принимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов. Так, по поручению вице-мэра Иркутска Руслана Болотова, управляющим компаниям необходимо проводить постоянную уборку подъездов с использованием специальных хлорсодержащих средств.

– В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, все городские службы работают в усиленном режиме. Ведётся дезинфекция общественного транспорта, улиц, парков и скверов. Сейчас управляющими компаниями начата обработка мест общего пользования в многоквартирных домах, – подчеркнул Руслан Болотов. – Ещё раз прошу жителей с пониманием относиться ко всем мерам, принимаемым в городе, особенно к режиму самоизоляции. Это беспрецедентные меры, с которыми мы столкнулись впервые. Но они помогут сохранить здоровье и жизнь вас и ваших близких.

Представители управляющих компаний ежедневно протирают с использованием хлоросодержащих средств дверные ручки, перила, почтовые ящики, подоконники. Влажная уборка полов и стен осуществляется в рамках тарифа, утвержденного в договоре управления. Ежедневно выполняется уборка придомовой территории, вывоз мусора осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

С 1 апреля заключаются договоры со специализированными организациями на проведение ежедневной дезинфекции многоквартирных жилых домов, предусмотрены обработка дезинфицирующими растворами помещений общего пользования: тамбуров, лифтовых холлов, мест размещения почтовых ящиков.

Кроме этого, поскольку короновирусная инфекция распространяется воздушно-капельным и контактно-бытовым путями управляющие компании продолжают огораживать сигнальными лентами детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. А также размещают на информационных досках многоквартирных жилых домов листовки с перечнем симптомов и осложнений заболевания, способах распространения инфекции, а также напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции и принципах карантина в домашних условиях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также проводятся работы по дезинфекции общественных территорий. В планах на обработку 80 объектов. Фоторепортаж со вчерашней «генуборки» города можно посмотреть по ссылке
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