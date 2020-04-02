 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Апреля

01 Апреля

Популярное

Экстренные службы Бурятия присоединились ко флешмобу #ОставайтесьДома

Экстренные службы Бурятия присоединились ко флешмобу #ОставайтесьДома
Общество, 
Жителей республики призывают не выходить из дома без крайней необходимости

Представители региональных экстренных служб Бурятии присоединились ко всемирному флешмобу #ОставайтесьДома.

Ведомствапризывают жителей региона не выходить из дома без крайней необходимости, избегать мест массового скопления людей и соблюдать элементарные меры безопасности, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Напомним, в Бурятии введён режим полной самоизоляции без ограничения по возрасту. На сегодня в республике зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом
флеш-моб коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский оперный театр открыл доступ к видеоархиву
Бурятский оперный театр открыл доступ к видеоархиву
Общество, 02.04.2020
Зрители могут увидеть 19 постановок последних лет
Волонтёрам Бурятии выделят правительственные машины
Волонтёрам Бурятии выделят правительственные машины
Общество, 02.04.2020
Алексей Цыденов встретился с волонтёрами Бурятии и дал несколько поручений
На улицах Улан-Удэ резко сократилось число трамваев
На улицах Улан-Удэ резко сократилось число трамваев
Общество, 02.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 2 апреля
В Улан-Удэ из-за коронавируса начали хлорировать воду
В Улан-Удэ из-за коронавируса начали хлорировать воду
Общество, 02.04.2020
«Водоканал» получил специальное предписание Роспотребнадзора
Улан-удэнцев, нарушающих самоизоляцию, останавливают полицейские
Улан-удэнцев, нарушающих самоизоляцию, останавливают полицейские
Общество, 02.04.2020
Полицейские подходят к прохожим и интересуются, для каких целей они вышли из дома
В Бурятии через суд ликвидируют свалку
В Бурятии через суд ликвидируют свалку
Общество, 02.04.2020
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Улан-Удэ до +16 градусов
В Улан-Удэ до +16 градусов
Общество, 02.04.2020
По данным Бурятскогогидрометцентра, 2 апреля по трассе БАМ местами небольшой снег, по остальной территории без осадков
В Забайкалье поймали поджигателей травы
В Забайкалье поймали поджигателей травы
Общество, 01.04.2020
Нарушителей штрафуют на 2 тысячи рублей
Служба крови Бурятии просит доноров сдать кровь
Служба крови Бурятии просит доноров сдать кровь
Общество, 01.04.2020
«Донация – уважительная причина нарушить карантин», считают на Станции переливания крови
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Общество, 01.04.2020
Окунёмся в прошлое? Фотограф Сергей Тарасенко представил уникальные кадры о событиях в Улан-Удэ 15-летней давности
Забайкалец ради мечты угнал мотоциклы
Забайкалец ради мечты угнал мотоциклы
Общество, 01.04.2020
Злоумышленник признался, что давно мечтал о мотоцикле
Улан-удэнцев просят жаловаться на перебои с общественным транспортом
Улан-удэнцев просят жаловаться на перебои с общественным транспортом
Общество, 01.04.2020
В городе изменился график движении автобусов  
В Бурятии дополнительно откроют 128 инфекционных коек
В Бурятии дополнительно откроют 128 инфекционных коек
Общество, 01.04.2020
128 миллионов было выделено на организацию инфекционных коек

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^