Жителей республики призывают не выходить из дома без крайней необходимости
Представители региональных экстренных служб Бурятии присоединились ко всемирному флешмобу #ОставайтесьДома.
Ведомствапризывают жителей региона не выходить из дома без крайней необходимости, избегать мест массового скопления людей и соблюдать элементарные меры безопасности, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Напомним, в Бурятии введён режим полной самоизоляции без ограничения по возрасту. На сегодня в республике зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом.
Экстренные службы Бурятия присоединились ко флешмобу #ОставайтесьДома
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