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Иркутская деревня Зады вошла в десятку самых смешных названий

Иркутская деревня Зады вошла в десятку самых смешных названий
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителем весёлого конкурса стал хутор Попки Волгоградской области

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню смеха, 1 апреля, опросил пользователей социальных сетей и выявил самые смешные названия населённых пунктов в России. В список населённых пунктов с самыми смешными названиями вошла деревня Зады Иркутской области. Населённый пункт набрал 4,76% голосов и занял седьмое место.

Хутор Попки в Волгоградской области лидирует в списке самых весёлых названий. Волгоградское село набрало 27,51% голосов.

В тройку смешных деревень также вошли Бухалово в Ярославской области (19,05%) и Пуково в Тверской области (17,46%).

По данным опроса Tvil.ru, туристов также развеселили вывески села Хреновое в Воронежской области (13,23%), города Саки в Крыму и села Лох в Саратовской области (по 6,35%), посёлка Концы в Ленинградской области (3,7%), посёлка Пляхо в Краснодарском крае (1,06%) и села Дада в Хабаровском крае (0,53%).

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году бурятское село Колобки претендовало на самое весёлое название населённого пункта России. 
рейтинг сельские поселения
 
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