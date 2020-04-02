Победителем весёлого конкурса стал хутор Попки Волгоградской области
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню смеха, 1 апреля, опросил пользователей социальных сетей и выявил самые смешные названия населённых пунктов в России. В список населённых пунктов с самыми смешными названиями вошла деревня Зады Иркутской области. Населённый пункт набрал 4,76% голосов и занял седьмое место.
Хутор Попки в Волгоградской области лидирует в списке самых весёлых названий. Волгоградское село набрало 27,51% голосов.
В тройку смешных деревень также вошли Бухалово в Ярославской области (19,05%) и Пуково в Тверской области (17,46%).
По данным опроса Tvil.ru, туристов также развеселили вывески села Хреновое в Воронежской области (13,23%), города Саки в Крыму и села Лох в Саратовской области (по 6,35%), посёлка Концы в Ленинградской области (3,7%), посёлка Пляхо в Краснодарском крае (1,06%) и села Дада в Хабаровском крае (0,53%).
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году бурятское село Колобки претендовало на самое весёлое название населённого пункта России.
Иркутская деревня Зады вошла в десятку самых смешных названий
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зрители могут увидеть 19 постановок последних лет
Алексей Цыденов встретился с волонтёрами Бурятии и дал несколько поручений
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 2 апреля
Мотострелки вышли на учения
«Водоканал» получил специальное предписание Роспотребнадзора
Полицейские подходят к прохожим и интересуются, для каких целей они вышли из дома
Нарушение выявила прокурорская проверка
Нарушение выявила прокуратура
По данным Бурятскогогидрометцентра, 2 апреля по трассе БАМ местами небольшой снег, по остальной территории без осадков
Нарушителей штрафуют на 2 тысячи рублей
«Донация – уважительная причина нарушить карантин», считают на Станции переливания крови
Окунёмся в прошлое? Фотограф Сергей Тарасенко представил уникальные кадры о событиях в Улан-Удэ 15-летней давности
Злоумышленник признался, что давно мечтал о мотоцикле
В городе изменился график движении автобусов
128 миллионов было выделено на организацию инфекционных коек