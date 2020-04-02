Волонтёрам Бурятии выделят правительственные машины









Как сообщила замминистра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева, в штабе в «Добродоме» собираются представители всех волонтёрских организаций Бурятии, в том числе и те, кто работает по федеральной линии. Последние отрабатывают заявки, поступившие от людей старше 65 лет.



Добровольцы принимают звонки по телефонам федеральной «горячей линии» и региональных дежурных телефонов отделов социальной защиты населения в районах Бурятии и Улан-Удэ, а после передают в соответствующие штабы по всей республике. 31 марта на основной площадке регистрации волонтеров dobro.ru было зафиксировано 116 добровольцев. Они отработали 19 заявок только по Улан-Удэ, в том числе на получение бесплатных продуктов.



1 апреля поступило 77 заявок, всего же с начала работы штаба 25 марта принята в работу и выполнена 241 заявка.



Заявки на оказание помощи поступают от пожилых, маломобильных жителей Бурятии, от одиноких мам с грудными детьми, онкобольных. О волонтёрских организациях люди узнают из социальных сетей, новостей и от знакомых. Нередко за пожилых людей просят их соседи и близкие. Ежедневно доставкой продуктов, лекарств и защитных средств занимаются около 250 человек по всей республике.



- Штаб волонтёров #МЫВМЕСТЕ, куда входят в том числе волонтёры-медики в основном принимает заявки на получение медицинских препаратов, а также на базе штаба организован пошив многоразовых масок, которые по запросу передаются жителям Бурятии, - сообщила глава регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким.



Работе волонтёров помогают также спонсоры.



-В республике появились спонсоры, которые перечисляют средства на покупку продуктов для нуждающихся. Вчера они выделили 50 тысяч рублей. Сегодня деньги тоже поступили. Мы формируем небольшие продуктовые наборы на 300 рублей, куда входит гречка, макароны, тушёнка, молоко и хлеб. Затем эти наборы мы развозим по адресам. Пока имеющихся денег хватает. Спонсоры помогают не только деньгами и продуктами. Недавно в штаб приехала клининговая компания, руководитель которой лично показал, как делать антисептики и привёз средства для их изготовления, а также одноразовые перчатки. Также неравнодушные граждане привозят в штаб защитные маски для раздачи. Осознанных предпринимателей в Бурятии очень много, - рассказала Татьяна Парпаева.



Пока для доставки в гуманитарной помощи волонтёры используют личный транспорт, с развозами им помогают активные предприниматели, политики, общественные деятели, специалисты молодёжного центра и минспорта, туроператоры.



- Выражаю благодарность ребятам за чистую душу и активную жизненную позицию, – сказал Алексей Цыденов волонтёрам.



Обратиться в «Добродом» можно по телефону: 8(3012) 37-95-29 с 9 до 20 часов. Телефон органов социальной защиты по Улан-Удэ: 9503841150 - с 8 до 23 часов.



Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с волонтёрами центра «Добродом», которые во время пандемии коронавируса активно помогают пожилым и маломобильным гражданам. В первую очередь руководитель региона поблагодарил добровольцев за их работу.Также Алексей Цыденов узнал, как построена их работа и требуется ли им какая-либо помощь. По итогам встречи принято решение закрепить свободные машины республиканского правительства за ресурсным центром для развоза помощи по адресам.Кроме того, глава Бурятии дал поручение республиканскому минпромторгу проработать с промышленными производителями масок, чтобы те не менее 10% масок передавались волонтёрскому штабу бесплатно. Волонтёры их будут раздавать населению. Помимо этого, 10% медицинских масок, поставка которых ожидается в ближайшие дни, также будет передана для распространения волонтёрам в районах.- Поставка из Москвы должна сегодня-завтра отгрузиться, - заверил Алексей Цыденов.Также глава Бурятии дал поручение обеспечить топливом волонтёров, муниципалитетам - организовать для них питание, также проводить еженедельный медицинский осмотр.