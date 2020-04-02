На улицах Улан-Удэ резко сократилось число трамваев

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 2 апреля



Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на сегодня, 2 апреля.



МУП «Управление трамвая»: интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 12 мин., в «непиковое время» - 19-26 мин. Выпуск вагонов сокращён с 30 до 26 единиц.



МУП «Городские маршруты»: движение автобусов по маршрутам № 3, 12, 16, 16К, 31, 31К, 134, 135 по графику выходного дня.



по маршруту № 16 теперь вместо пяти будут работать четыре автобуса ЛиАЗ. Отменяются рейсы автобуса, отправлявшегося в 7.30 с ул. Лимонова в направлении мкрн Новая Комушка.



По маршруту № 134 выпуск автобусов сокращается с трёх до двух единиц. Отменяются рейсы автобуса, отправлявшегося в 8.30 из мкрн Сосновый Бор в направлении города. Вместе с тем, по обращениям пассажиров в график маршрута добавлен рейс в 6.50 с площади Банзарова в направлении Соснового Бора и в 8.00 в обратном направлении. С 03.04.2020 будет добавлен рейс в 6.50 из Соснового Бора.



Частные перевозчики:



- по маршрутам № 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 23, 44: в «пиковые» часы интервал - 15-30 мин., в «непиковое» время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 20.00;



- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из мкрн Сокол;



- по маршруту № 80: отправление автобуса в 7.00 из 117 мкрн, 18.00 из мкрн Стеклозавод.



Работа маршрутов № 51, 54 приостановлена.





