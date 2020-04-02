«Водоканал» получил специальное предписание Роспотребнадзора
В столице Бурятии начали хлорировать воду. Предписание управления Роспотребнадзора по Бурятии о необходимости приступить к хлорированию холодной воды получил МУП «Водоканал».
Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Сроки завершения хлорирования пока неизвестны, оно будет продолжаться до особого распоряжения.
- Вода питьевая. Такая вода в подавляющем большинстве городов России. Кипятить, использовать фильтры - на усмотрение каждого, - пояснили в МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ хлорирование происходит довольно редко. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее воду хлорировали в 2013 году из-за обнаруженной синегнойной палочки.
В Бурятии, по данным на 1 апреля, 25 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.
В Улан-Удэ из-за коронавируса начали хлорировать воду
Общество, Фото:
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