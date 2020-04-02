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В Бурятии через суд ликвидируют свалку

В Бурятии через суд ликвидируют свалку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила прокурорская проверка

Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии нарушали закон в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что в границах населённого пункта посёлка Усть-Баргузин на земельном участке площадью 87 кв. м расположена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. Однако правительство республики и органы местного самоуправления не приняли меры по ликвидации свалки.

- Прокурор района направил в суд исковое заявление к правительству республики, администрациям муниципального образования «Баргузинский район» и муниципального образования – городского поселения «посёлок Усть-Баргузин» о ликвидации свалки твердых коммунальных отходов в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Баргузинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Верховным судом республики решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

прокуратура
 
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