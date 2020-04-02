В Бурятии через суд ликвидируют свалку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокурорская проверка



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии нарушали закон в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.



Установлено, что в границах населённого пункта посёлка Усть-Баргузин на земельном участке площадью 87 кв. м расположена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. Однако правительство республики и органы местного самоуправления не приняли меры по ликвидации свалки.



- Прокурор района направил в суд исковое заявление к правительству республики, администрациям муниципального образования «Баргузинский район» и муниципального образования – городского поселения «посёлок Усть-Баргузин» о ликвидации свалки твердых коммунальных отходов в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Баргузинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.



Верховным судом республики решение суда первой инстанции оставлено без изменения.



