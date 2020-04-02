Молодая семья в Бурятия незаконно купила дом у отца супруги

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском района Бурятии нарушали закон при реализации госпрограммы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Бурятии».



Программой предусмотрено выделение молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. Положением об их предоставлении установлен запрет на использование выплат на приобретение жилого помещения у близких родственников.



Проверкой установлено, что в 2018 году молодая семья на средства субсидии в размере 253 260 рублей приобрела жилой дом у отца супруги. Администрация Джидинского района это нарушение оставила без внимания.



Главе районной администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрация направила молодой семье досудебную претензию о возврате средств, использованных с нарушением законодательства. Денежные средства возвращены в местный бюджет, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



