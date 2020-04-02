По данным Бурятскогогидрометцентра, 2 апреля по трассе БАМ местами небольшой снег, по остальной территории без осадков
Ветер северо-западный 5-10, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 12-17 тепла, местами 2-7 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 14-16 тепла.
В Улан-Удэ до +16 градусов
Общество, Фото:
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