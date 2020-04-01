Очередной фейк распространяют в Улан-Удэ на фоне пандемии
В некоторых социальных сетях и мессенджерах сегодня распространяется информация об отключении холодного водоснабжения в Улан-Удэ, причем указываются разные временные промежутки. Эту информацию назвали ложной.
- МУП «Водоканал» никогда не отключает воду во всем городе. Временные ограничения вводятся всегда локально в случае проведения аварийно-восстановительных работ, - сообщили в «Водоканале».
Сегодня, 1 апреля, временное ограничение вводилось лишь в микрорайоне Аэропорт в связи с аварией на водоводе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии уже не раз распространяли фейковую информацию, пользуясь волнением населения из-за коронавируса. К примеру, в выходные в полиции опровергали данные об «охоте на прохожих». Ранее в мессенджерах кидали аудиозаписи и посты о том, что квартиры якобы грабят люди в защитных костюмах.
В Улан-Удэ распускают слухи об отключении воды
Общество, Фото:
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