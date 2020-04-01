Поверхности в местах общего пользования будут ежедневно обрабатывать
По распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова для предотвращения распространения коронавируса управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано усилить дезинфекционный режим в местах общего пользования многоквартирных домов.
В частности, рекомендовано один раз в сутки обрабатывать хлоросодержащими дезинфицирующими средствами поверхности в местах общего пользования, разместить графики влажных уборок на досках объявлений.
Дезинфицирующими средствами на безвозмездной основе обеспечивает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ с 1 апреля. Выдачу раствора с 13.00 до 18.00 будет производить МУП «Водоканал» по адресу ул. Борсоева, 101. Рекомендательные письма во все управляющие организации направлены, сообщили в пресс-службе администрации города.
Кроме того, управляющим компаниям и ТСЖ нужно будет ежедневно предоставлять в комитет городского хозяйства информацию о проводимых мероприятиях.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ началась дезинфекция мест общего пользования. Специальным раствором обрабатывают общественные пространства, остановочные пункты, территорию вокруг них, также поручни и лавочки.
Напомним, в Бурятии по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 25 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, среди больных есть дети, в том числе годовалый малыш.
В Улан-Удэ управляющие компании и ТСЖ усилят дезинфекцию
Общество, Фото:
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