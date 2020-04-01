В городе изменился график движении автобусов
Горожан в связи с режимом полной самоизоляции, объявленным в Бурятии, в Улан-Удэ значительно увеличен интервал движения всего городского транспорта. График движения можно посмотреть здесь.
- Учитывайте это при планировании поездок по городу, - сообщают в мэрии города.
Время движения автобусов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.
С замечаниями на работу городского общественного транспорта, по-прежнему, можно обращаться на телефон «горячей линии» 45-45-53 (с 8:00-20:00). Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.
Улан-удэнцев просят жаловаться на перебои с общественным транспортом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Злоумышленник признался, что давно мечтал о мотоцикле
Окунёмся в прошлое? Фотограф Сергей Тарасенко представил уникальные кадры о событиях в Улан-Удэ 15-летней давности
В городе изменился график движении автобусов
128 миллионов было выделено на организацию инфекционных коек
Позаниматься может каждый желающий
В Доме молодёжи организовали цех по пошиву масок
Очередной фейк распространяют в Улан-Удэ на фоне пандемии
Поверхности в местах общего пользования будут ежедневно обрабатывать
В соцсетях будут публиковаться фамилии сотрудников, призванных в Красную Армию
В республике изменён режим работы медицинских организаций
Бурятский спортсмен занял девятое место
Военный медицинский центр будет укомплектован самым современным оборудованием
Республика стремительно поднимается в списке
Экстренный номер действует в 12 районах республики
Фотоловушка засняла барсиху, которую учёные уже потеряли