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Медучреждения Бурятии прекратили приём плановых пациентов

Медучреждения Бурятии прекратили приём плановых пациентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике изменён режим работы медицинских организаций

Для снижения рисков распространения COVID-19 режим работы медицинских организаций изменён. Отделения неотложной медицинской помощи городских поликлиник №1, 2, 3, 6, а также городских больниц №4, 5 будут работать в будние дни с 08.00 до 22.00, в субботу и воскресенье с 08.00 до 20.00.

В республиканских медицинских организациях приостановлена плановая госпитализация пациентов (взрослые и дети), кроме отдельных случаев оказания медицинской помощи, требующих согласования (вмешательств на коронарных артериях, лечения онкологических заболеваний и другие).

Республиканская стоматологическая поликлиника и стоматологические поликлиники №1, №2 и детская стоматологическая поликлиника приостановили с 29 марта 2020 года оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Также в республиканской клинической больнице имени Семашко, детской республиканской клинической больнице, республиканском перинатальном центре, наркологическом диспансере, кожно-венерологическом диспансере, СПИД-центре, психоневрологическом диспансере приостановлены плановые консультативные приёмы пациентов, проведение плановых лабораторно-диагностических исследований.

Организовано взаимодействие с главными врачами центральных районных больниц по проведению телемедицинского консультирования пациентов, особо нуждающихся в консультации.

Временный порядок работы действует с 29 марта 2020 года до особого распоряжения об отмене, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 1 апреля зарегистрировано 25 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших трое детей. В республике ещё у троих детей первично подтвердился коронавирус
медицинская помощь коронавирус
 
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