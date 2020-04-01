В Забайкалье поймали поджигателей травы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушителей штрафуют на 2 тысячи рублей



В Улетовском районе Забайкальского края установили мужчину, который поджигал сухую траву. Это уже третий поджигатель, наказанный за прошедшие два дня.



28 марта он поджёг траву в 100 метрах от станции Голубичной. Огонь перешел на лес и уничтожил растительность на площади в 100 квадратных метров.



Нарушитель был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Продолжается проверка на его причастность к лесным пожарам, произошедшим в прошлом году.



Сжигание травы и мусора является нарушением требования пожарной безопасности и влечёт наложение административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

