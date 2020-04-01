Служба крови Бурятии просит доноров сдать кровь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Донация – уважительная причина нарушить карантин», считают на Станции переливания крови



Служба крови Бурятии приглашает доноров сдать кровь, несмотря на карантин.



- Донация – уважительная причина нарушить карантин, - сообщает пресс-служба станции переливания крови.



В медицинском учреждении по улице Пирогова, 7а в Улан-Удэ соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса: вентилирование помещений, дезинфекция кабинетов и помещений, измерение температуры тела сотрудникам и всем донорам при входе, масочный режим среди сотрудников.



Для того, чтобы сдать кровь, донору нужно предъявить паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.



Перед донацией нельзя есть острое, жареное, солёное, копчёное, фаст-фуд, молочное, бананы, орехи, финики, яйца. Можно: сладкий чай, компот, сухари, кашу без масла на воде, отварные крупы.



Донору выплачивается компенсация - 587 рублей, и выдается справка об освобождении от работы на 2 дня (день донации +1 день) с сохранением зарплаты - по согласованию с начальством.



Желающих сдать кровь ждут с 8-13 часов каждый будний день. По четвергам с 9 - 13. 4 апреля – рабочая суббота, приём доноров с 8-13 часов.



С противопоказаниями можно ознакомиться на сайте brspk03.ru. также можно позвонить по телефону 43-72-34.



На 1 апреля нужны I, II, III группы крови резус +.



