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Служба крови Бурятии просит доноров сдать кровь

Служба крови Бурятии просит доноров сдать кровь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Донация – уважительная причина нарушить карантин», считают на Станции переливания крови

Служба крови Бурятии приглашает доноров сдать кровь, несмотря на карантин.

- Донация – уважительная причина нарушить карантин, - сообщает пресс-служба станции переливания крови.

В медицинском учреждении по улице Пирогова, 7а в Улан-Удэ соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса: вентилирование помещений, дезинфекция кабинетов и помещений, измерение температуры тела сотрудникам и всем донорам при входе, масочный режим среди сотрудников.

Для того, чтобы сдать кровь, донору нужно предъявить паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.

Перед донацией нельзя есть острое, жареное, солёное, копчёное, фаст-фуд, молочное, бананы, орехи, финики, яйца. Можно: сладкий чай, компот, сухари, кашу без масла на воде, отварные крупы.

Донору выплачивается компенсация - 587 рублей, и выдается справка об освобождении от работы на 2 дня (день донации +1 день) с сохранением зарплаты - по согласованию с начальством.

Желающих сдать кровь ждут с 8-13 часов каждый будний день. По четвергам с 9 - 13. 4 апреля – рабочая суббота, приём доноров с 8-13 часов.

С противопоказаниями можно ознакомиться на сайте brspk03.ru. также можно позвонить по телефону 43-72-34.

На 1 апреля нужны I, II, III группы крови резус +.

Донорство крови
 
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