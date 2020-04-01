Забайкалец ради мечты угнал мотоциклы

Злоумышленник признался, что давно мечтал о мотоцикле



Житель села Маккавеево Забайкальского края заявил в полицию о краже. Злоумышленник, взломав гараж, украли мотороллер и мотоцикл «Минск».



Полицейские установили очевидца, который рассказал, что ночью видел в молодого человека, катившего мотоцикл. Он смог дать приметы внешности и одежды.



Вскоре подозреваемый был задержан. Установлено, что злоумышленник сначала украл мотороллер, а затем вернулся за мотоциклом. Украденное он спрятал по разным местам. Оба транспортных средства изъяты.



Задержанный за кражу местный житель признался сотрудникам полиции, что давно мечтал о мотоцикле, однако купить никак не мог. Теперь ему придётся ответить за свои действия перед законом.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

