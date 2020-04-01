Злоумышленник признался, что давно мечтал о мотоцикле
Житель села Маккавеево Забайкальского края заявил в полицию о краже. Злоумышленник, взломав гараж, украли мотороллер и мотоцикл «Минск».
Полицейские установили очевидца, который рассказал, что ночью видел в молодого человека, катившего мотоцикл. Он смог дать приметы внешности и одежды.
Вскоре подозреваемый был задержан. Установлено, что злоумышленник сначала украл мотороллер, а затем вернулся за мотоциклом. Украденное он спрятал по разным местам. Оба транспортных средства изъяты.
Задержанный за кражу местный житель признался сотрудникам полиции, что давно мечтал о мотоцикле, однако купить никак не мог. Теперь ему придётся ответить за свои действия перед законом.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец ради мечты угнал мотоциклы
Общество, Фото:
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