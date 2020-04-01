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Мэрия Улан-Удэ выделила волонтёрам три машины

Мэрия Улан-Удэ выделила волонтёрам три машины
Общество, 
Теперь добровольцы смогут обслуживать больше заявок

С сегодняшнего дня единому волонтёрскому штабу для развоза продуктов и лекарств нуждающимся горожанам выделено три автомобиля городской администрации. Соответствующее распоряжение дал мэр города Игорь Шутенков.

Если до этого волонтёрам удавалось обработать около 30 заявок за сутки, то сегодня, 1 апреля, с 8:00 до 12:00 им удалось обработать и обслужить по Улан-Удэ уже 26 заявок, поступивших от пожилых людей. В основном ребят просят привезти лекарства, сообщили в штабе.

- Единый волонтёрский штаб оказывает юридическую, психологическую, просветительскую и бытовую помощь пожилым людям и маломобильным гражданам.В его состав входят волонтеры «ДоброДом», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики», ОНФ «Молодежка», Бурятское отделение Российского союза молодежи и Молодёжная палата Улан-Удэ, - сообщили в управлении по информационной политике.

Единый волонтёрский штаб работает в ежедневном режиме с 8:00 – 20:00 по адресу: ул.Коммунистическая,49, Профсоюзы Бурятии 4 этаж, каб. 68.

Заявки принимаются на единый федеральный телефон горячей линии 8-800-200-34-11 или через приложение «ОНФ. ПОМОЩЬ».

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта волонтёры выполнили 116 заявок по доставке продуктов и лекарств пожилым и маломобильным людям.
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