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В Бурятии три дня будут читать молебен от коронавируса

В Бурятии три дня будут читать молебен от коронавируса
Общество,  Фото:Сангха России
«Ганжур» будут читать хувараки и преподаватели Буддийского университета

В Бурятии хувараки (студенты) и преподаватели Буддийского университета три дня будут читать особый молебен «Ганжур», чтобы остановить распространение вируса. Действо будет проходить 1, 2 и 3 апреля, сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

Ученики ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева, габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова подарили медицинские маски преподавателям и хуваракам.

- На данный момент во время карантина необходимо соблюдать масочный режим, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19. Хувараки и преподаватели соблюдают масочный режим, - отметили в Сангхе.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях проректор Буддийского университета, лама Жаргал Дугданов в связи с непростой ситуацией из-за коронавируса рассказал о значении мантры Зелёной Тары. Эту мантру посоветовал Далай лама для защиты людей от нового вируса.

Ранее в Сангхе России сообщили, что верующих будут впускать в дацаны только в масках.

На сегодня в Бурятии 25 подтверждённых случаев коронавируса. Введён режим полной самоизоляции.

буддизм коронавирус
 
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