«Сейчас очень непростое и ответственное время», - говорят активисты
В Улан-Удэ участники ТОСов шьют маски для пожилых людей и многодетных семей, также оказывают адресную волонтёрскую помощь на своих территориях. К примеру, активисты ТОСов «Патриот» и «Таёжный» помогли многодетному отцу, попавшему в трудную жизненную ситуацию.
- Сейчас очень непростое и ответственное время. И особое внимание, конечно же, людям, которые находятся в зоне риска. В нашем ТОСе «Любимый дворик» восемь пенсионеров. К счастью, они не одиноки – о них заботятся дети и внуки. А вот единственной одинокой женщине мы уделяем особое внимание. Покупаем продукты, доставляем до дверей её квартиры, часто созваниваемся, морально поддерживаем, - сообщили в ТОС «Любимый дворик».
«Кроме того, ТОСовцы в своих мессенджерах проводят разъяснительную работу, чтобы люди не поддавались панике и мрачному настроению. Оптимистично настроенный человек имеет хороший иммунитет», отмечают в администрации Улан-Удэ.
Улан-удэнские ТОСы шьют маски и помогают пенсионерам
Общество, Фото:
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