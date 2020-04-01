Видео с «Солнцепёком»: Огнемётчики из Бурятии стали лучшими



Участники конкурса отработали занятие рубежа на тяжёлой огнемётной системе ТОС-1А «Солнцепёк», посадку и высадку из боевой машины, заряжание пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), смену позиций, уход на запасную позицию, занятие закрытой и открытой огневых позиций.



Военнослужащие преодолели сложнейшую огненно-штурмовую полосу препятствий, состязались в мастерстве управления системой ТОС-1А «Солнцепёк».



Лучшей стала команда соединения РХБ защиты, дислоцированного в Бурятии, военнослужащие которого на протяжении трёх лет занимают лидирующие позиции в конкурсе «Белое солнце».









Всеармейский этап конкурса состоится в июле на полигоне Шиханы в Саратовской области. В состязаниях примут участие команды всех военных округов и Северного флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



На полигоне Онохой в Бурятии завершился окружной этап конкурса «Белое солнце» среди специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО).Соревнования предусматривали выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите.