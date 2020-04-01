Лаборатория появится при поддержке гранта в 500 тысяч рублей
Лаборатория молодых оперных режиссёров «Байкал-опера» появится в Улан-Удэ при поддержке президентского гранта в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя общественной организации «Байкальский культурный форум» Давида Дондупова.
- Уже готово положение о лаборатории молодых оперных режиссеров «Байкал-опера». Первый этап - дистанционный прием заявок, резюме и видеозаписей ранее созданных оперных постановок - мы начнем в мае. Сроки сдвинулись из-за мер по недопущению распространения коронавируса. Если все нормализуется, то в сентябре начнется очный этап, - сообщил Давид Дондупов.
В сентябре участники лаборатории начнут работу над фрагментами оперных постановок, продолжительностью 25-40 минут. По итогам этой работы жюри, в состав которого войдут представители Бурятского театра оперы и балета, отберут финалистов. Проезд и проживание участников лаборатории будет оплачен за счет средств президентского гранта.
В в финал выйдут четыре молодых режиссёра, работающих в жанре музыкальной постановки. Предполагается, что режиссёры будут создать для театра новые постановки в жанрах современной и национальной оперы, уточняет ТАСС.
В Бурятии создадут лабораторию молодых оперных режиссёров «Байкал-опера»
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