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В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4,7 балла из 5

В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4,7 балла из 5
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии на улицах «почти никого»

Как сообщал «Байкал-Daily», компания «Яндекс» запустила новый сервис «Индекс самоизоляции», который подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений. 

При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

Если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. «Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», подчёркивают в «Яндекс».

Сегодня индекс самоизоляции в Улан-Удэ по состоянию на 7 утра составлял максимальные 5 баллов, на 8 утра – 4,7 балла, это означает, что на улице почти никого. Накануне индекс самоизоляции в течение дня менялся от 4,1 до 4,9 балла.

В Иркутске индекс по состоянию на 8 утра составляет 4,1 балла, в Чите – 3,8 балла.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 31 марта по 5 апреля ввели режим полной изоляции – жителям республики нужно соблюдать дистанцию в полтора метра в общественных местах, покидать дом можно в случае обращения за экстренной медпомощью, также можно ходить в ближайший магазин, выкидывать мусор и выгуливать собак. 

Сегодня в республике зарегистрировано 25 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, у пяти человек есть подозрение на инфекцию, в стационаре под наблюдением находятся 70 человек.
коронавирус самоизоляция
 
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