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Иркутская область перешла на режим самоизоляции

Иркутская область перешла на режим самоизоляции
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе подтверждено три случая заражения коронавирусом

В Иркутской области с 20 часов 31 марта до 5 апреля включительно ввели режим полной изоляции в целях нераспространения коронавируса на территории региона. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Во время действия в Иркутской области режима самоизоляции граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси.

Также запрещено покидать места проживания, за исключением обращения за медпомощью. Жителям области можно ходить на работу, которая не приостановлена указом, ходить в ближайший магазин, выкидывать бытовой мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

- Введение режима самоизоляции на территории Иркутской области - мера вынужденная, она будет вводиться поэтапно. Основная наша задача - минимизация распространения вируса. Также хочу заметить, что с сегодняшнего дня ужесточились наказания для юрлиц за распространение недостоверной информации. Считаю это правильным и призываю журналистов, СМИ, а также блогеров и авторов телеграм-каналов ответственно относиться к публикуемой информации, - особо подчеркнул Игорь Кобзев.

По состоянию на 31 марта в Иркутской области подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты получают все необходимое лечение. Ещё у трёх человек выявлен сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала будут доставлены в новосибирский научный центр «Вектор». 

В Бурятии также введён режим полной изоляции, который действует с 31 марта по 5 апреля. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 25 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них трое детей до 17 лет. Ещё пять человек с подозрением на коронавирус, под наблюдением в стационаре находятся 70 человек.
коронавирус самоизоляция
 
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