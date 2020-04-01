Приказ подписал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства
В Бурятии с 1 апреля начался пожароопасный сезон в лесах Верхне-Талецкого, Закаменского, Заиграевского, Кяхтинского, Хандагатайского, Хоринского лесничеств.
С 3 апреля пожароопасный сезон откроется в лесах Бичурского, Заудинского и Иволгинского лесничеств. С 5 апреля начнётся пожароопасный сезон на территории Мангиртуйского участкового лесничества и Шибертуйского участкового лесничества. Такой приказ подписан руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства Александром Мартыновым 31 марта.
Жителей Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров будет осуществляться с помощью программы ИСДМ – Рослесхоз.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году было зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч га. Оперативность тушения лесных пожаров в Бурятии составила в первые сутки – 86,2%, во вторые и последующие сутки – 13,8%.
В Бурятии начался пожароопасный сезон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приказ подписал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства
Спасатели призывают проявлять благоразумие и не выезжать на лёд
Юрий Ботоев интересуется, можно ли ему включиться в борьбу с инфекцией
Необычный флешмоб запустили жители новостройки
Гидрометцентр дал прогноз на текущий месяц
Театр приглашает зрителей посмотреть спектакль «Чайка»
Убийство произошло на фоне распития алкоголя
Мужчина пожаловался в прокуратуру
Злоумышленники совершили краж на сумму более 600 тысяч рублей
Ожидается снег и сильный ветер
В связи с введённым режимом полной самоизоляции автобусы будут ездить реже
Это рейтинг лучших национальных музеев истории и культуры регионов России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий
Марианна Абравитова дала нерадужный прогноз по ситуации с коронавирусом в Бурятии
Его сотрудники будут рассчитывать индексы цен на строительную продукцию в республике
Он задержан при попытке бесконтактного сбыта наркотиков