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В Бурятии начался пожароопасный сезон

В Бурятии начался пожароопасный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ подписал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства

В Бурятии с 1 апреля начался пожароопасный сезон в лесах Верхне-Талецкого, Закаменского, Заиграевского, Кяхтинского, Хандагатайского, Хоринского лесничеств.

С 3 апреля пожароопасный сезон откроется в лесах Бичурского, Заудинского и Иволгинского лесничеств. С 5 апреля начнётся пожароопасный сезон на территории Мангиртуйского участкового лесничества и Шибертуйского участкового лесничества. Такой приказ подписан руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства Александром Мартыновым 31 марта.

Жителей Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров будет осуществляться с помощью программы ИСДМ – Рослесхоз.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году было зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч га. Оперативность тушения лесных пожаров в Бурятии составила в первые сутки – 86,2%, во вторые и последующие сутки – 13,8%. 
лесные пожары
 
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