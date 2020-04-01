Ледовая обстановка на Байкале ухудшилась

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели призывают проявлять благоразумие и не выезжать на лёд



Ежедневно меняющиеся погодные условия негативным образом сказываются на ледовой обстановке на озере Байкал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Так, в проливе Ольхонские ворота наблюдается открытая вода общей площадью 500 квадратных метров.



В заливах Малого моря местами также открытая вода. Толщина льда – до 65 сантиметров. На большей площади он напитан водой, имеет неоднородную структуру. Становая трещина носит динамический характер с характерными разрывами шириной 15 сантиметров.



В Слюдянском районе наблюдаются забереги в устье рек, впадающих в озеро Байкал. Толщина льда здесь - 60-70 сантиметров, имеются трещины шириной до 15 сантиметров. В Иркутском районе от истока реки Ангары до музея Тальцы – открытая вода



В районе Листвянки толщина льда на Байкале - 80 сантиметров, при этом на поверхности местами наблюдается талая вода. В районе мыса Кадильный на расстоянии 30 метров от берега – промоина общей площадью 900 квадратных метров.



Не отвечает требованиям безопасности и туристический маршрут «Старая Ангасолка (149 километр Кругобайкальской железной дороги) - город Слюдянка». Здесь - многочисленные трещины. Кроме того, отсутствие снежного покрова делает невозможным перемещение по льду без специального снаряжения, уточнили в ведомстве.



