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Бурятский режиссёр предположил, что уже переболел коронавирусом

Бурятский режиссёр предположил, что уже переболел коронавирусом
Общество,  Фото:страница Юрия Ботоева
Юрий Ботоев интересуется, можно ли ему включиться в борьбу с инфекцией

Известный в Бурятии режиссёр, сатирик Юрий Ботоев предположил, что уже переболел новой коронавирусной инфекцией. На личной странице в Facebook он рассказал, как протекала его болезнь в январе в Таиланде и поинтересовался, можно ли сдать анализ на наличие антител к коронавирусу.

- Анализируя события своего недавнего прошлого, возникают некоторые вопросы. В середине января 2020 года в Таиланде я почувствовал ужасное недомогание. На свое здоровье и иммунитет особо не жалуюсь, но тогда была сильнейная слабость, усталость, немного затруднено дыхание, высокая температура, боль в горле, легкий кашель, - написал он.

К слову, перечисленные симптомы и правда являются симптомами коронавируса.

Юрий Ботоев пояснил, что тогда в Таиланде он встречал многочисленных туристов из Китая, с которыми приходилось «плотно контактировать».

- Три дня промучался в кондике, хаотично глотая привезенные лекарства: антибиотики, противовирусные, но легче не становилось. Приятель-москвич, видя по ватсапу мое состояние, настоял, чтобы я ехал в госпиталь. Я собрал последние силы, сел на мотобайк и через всю Паттайю приехал в клинику, где меня приняли, выслушали, посмотрели горло, анализы брать не стали, выписали и тут же вручили пакет с необходимыми лекарствами, - рассказал поэт.

По его словам, самочувствие стало улучшаться «не по дням, а по часам». Затем Юрий Ботоев отправился 6 февраля в Сингапур, а 10 февраля в Малайзию.

- В аэропортах, на экскурсиях встречались кашляющие и чихающие люди без масок. На тот момент больных в этих странах было 43 и 17 соответственно. Сейчас там 879 и 2626 зараженных, (в Таиланде сейчас 1651, а в России – 1867 выявленных больных, по данным на 30 марта). 12 марта вернулся домой и сел на самоизоляцию, которая по окончанию перетекла во всенародную акцию «Сиди дома». Состояние здоровья хорошее, даже легко прошел акклиматизацию, - поведал он.

Затем режиссёр задал главный вопрос: мог ли он еще в январе приобрести иммунитет и антитела к коронавирусу? Он спросил, где сдаётся подобный анализ и может ли он включиться в борьбу с коронавирусом, например, носить передачи больным от родных.

В комментариях пользователи Сети посоветовали поэту сидеть дома, потому что есть шанс заразиться снова, так как вирус мутирует и имеет разновидности. Некоторые рассказали, что имели такие же симптомы и точно также предполагают, что уже переболели коронавирусом.

«Я так же переболела под новый год в Пхукете, температура, сухой кашель вначале, кашель прям противный не прокашливался, было ощущение шо в легких сплошная мокрота, не могла дышать полной грудью. Хорошо, что младшая знает энглиш, ходила в аптеку за лекарствами. Сироп от кашля я пила литрами»

«Тоже есть подозрение, что переболела в ноябре прошлого года, но тесты на определение антител делают даже не по всей России, не говоря про Бурятию»

Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 31 марта в Бурятии зарегистрировано 19 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них трое детей младше 17 лет. Накануне в республике был введён режим полной изоляциидо 5 апреля. 
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