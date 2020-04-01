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Улан-удэнцы украшают окна сердечками в знак поддержки медиков

Улан-удэнцы украшают окна сердечками в знак поддержки медиков
Общество, 
Необычный флешмоб запустили жители новостройки

Горожане в знак поддержки медицинских работников Бурятии, стоящих на борьбе с коронавирусом, запустили необычный флешмоб. Жители комплекса «Ангара-2» украсили окна своих квартир сердечками. 



- Мы хотим, чтобы наши медики знали, что мы все остаёмся дома. Издалека передаем им тепло наших сердец. Мы с вами! Пусть все ваши пациенты обязательно поправятся, а вы поскорее вернётесь к своим семьям, - отметила жительница дома Ирина Дугарова.

Эстафету жильцы передали жителям дома по улице Ключевская, 60. 






Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ после первых случаев коронавируса больше ста сотрудников республиканской инфекционной больницы остались жить на работе. Для них переоборудовано подвальное помещение в здании больницы.

Неравнодушные жители Бурятии стали отправлять в больницу большое количество еды – от фруктов и овощей до бууз и пиццы. Бизнесмены отправляли кровати, постельное бельё и даже биотуалеты. Накануне минздрав Бурятии даже специально обратился к гражданам, заверив, что питание медиков организовано централизованно. 
коронавирус врачи
 
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