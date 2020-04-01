Убийство произошло на фоне распития алкоголя
34-летний житель Иркутской области обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений.
По версии следствия, в ноябре 2005 года в городе Бодайбо несколько мужчин распивали спиртные напитки в квартире. После продолжительного застолья они решили прогуляться и, проходя мимо гаражей, между двумя мужчинами возник конфликт. Обвиняемый нанёс 34-летнему товарищу ножевые ранения, от которых последний скончался на месте происшествия.
- Следователями СК России ведется активная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в феврале 2019 года был задержан подозреваемый в убийстве мужчины, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Несмотря на преступление пятнадцатилетней давности в настоящее время уголовное дело рассматривается в суде по существу, подсудимый вскоре понесёт наказание.
В Иркутской области раскрыли преступление 15-летней давности
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