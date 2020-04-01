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Жителю Бурятии не платили за сверхурочную работу

Жителю Бурятии не платили за сверхурочную работу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина пожаловался в прокуратуру

Как выяснила прокурорская проверка, угольно-добывающей компания – общество с ограниченной ответственностью «Разрез Загустайский» нарушало трудовое законодательство. Проверка была проведена по обращению жителя Селенгинского района.

Установлено, что мужчина уволен из компании по собственному желанию в октябре 2019 года. Однако работодатель ему не в полном объёме производил ему оплату сверхурочной работы. Перед заявителем образовалась задолженность в сумме 11,2 тысяч рублей.

Директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого старший бухгалтер предприятия привлечена к дисциплинарной ответственности, бывшему работнику выплачен долг за сверхурочную работу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

прокуратура
 
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