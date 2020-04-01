Жителю Бурятии не платили за сверхурочную работу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина пожаловался в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка, угольно-добывающей компания – общество с ограниченной ответственностью «Разрез Загустайский» нарушало трудовое законодательство. Проверка была проведена по обращению жителя Селенгинского района.



Установлено, что мужчина уволен из компании по собственному желанию в октябре 2019 года. Однако работодатель ему не в полном объёме производил ему оплату сверхурочной работы. Перед заявителем образовалась задолженность в сумме 11,2 тысяч рублей.



Директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого старший бухгалтер предприятия привлечена к дисциплинарной ответственности, бывшему работнику выплачен долг за сверхурочную работу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



