Мужчина пожаловался в прокуратуру
Как выяснила прокурорская проверка, угольно-добывающей компания – общество с ограниченной ответственностью «Разрез Загустайский» нарушало трудовое законодательство. Проверка была проведена по обращению жителя Селенгинского района.
Установлено, что мужчина уволен из компании по собственному желанию в октябре 2019 года. Однако работодатель ему не в полном объёме производил ему оплату сверхурочной работы. Перед заявителем образовалась задолженность в сумме 11,2 тысяч рублей.
Директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого старший бухгалтер предприятия привлечена к дисциплинарной ответственности, бывшему работнику выплачен долг за сверхурочную работу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии не платили за сверхурочную работу
Общество, Фото:
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