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В Бурятии серийные воры отправились в колонию

В Бурятии серийные воры отправились в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники совершили краж на сумму более 600 тысяч рублей

Двое жителей Селенгинского и Иволгинского районов Бурятии признаны виновными в совершении серии краж.

В суде установлено, что с 20 марта по 8 апреля 2019 года двое 30-летних мужчин, один из которых ранее судим, предварительно сговорившись, совершили десять краж на территории Улан-Удэ и Иволгинского района.

Злоумышленники отжимали створки пластиковых окон и проникали в жильё. Кроме того, один из них подобным способом совершил ещё пять краж.

Мужчины забирали бытовую технику, ювелирные изделия, инструменты, продукты, одежду. Потерпевшим причинен ущерб на сумму 617,5 тыс. рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде 4,6 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Заявленные исковые требования потерпевших судом удовлетворены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
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