В Улан-Удэ изменится график движения общественного транспорта

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с сегодняшнего дня по 5 апреля ведён режим полной самоизоляции. На это время жителям республики запрещено выходить из дома исключением обращения за неотложной медпомощью. Также людям можно будет ходить на работу, которая не приостановлена указом (больницы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт – прим.ред).
В этой связи изменится график движения общественного транспорта. Комитет по транспорту города сообщил график движения общественного транспорта на завтра, 1 апреля.
МУП «Управление трамвая»: интервал движения по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 в часы «пик» - 12 минут, в непиковое время - 19-26 мин.
МУП «Городские маршруты»: движение автобусов по маршрутам №№ 3, 12, 16, 16 «Квартал», 31, 13, 135 по графику выходного дня.
Частные перевозчики:
- по маршрутам №№ 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 100, 17, 23, 44 в пиковые часы интервал 15-30 мин., в непиковое время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 20:00;
- по маршрутам №№ 51, 54 отправление автобуса в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:30 из мкр. Восточный;
- по маршруту № 28 отправление автобуса в 6:30, 7:45, 17:00 с обеих конечных остановок;
- по маршруту № 80 отправление автобуса в 7:00, 8:00, 9:00 из 117 мкр., 17:00, 18:00 из мкр. Стеклозавод.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 31 марта в Бурятии зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусом, среди них есть трое детей в возрасте до 17 лет.