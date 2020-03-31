Марианна Абравитова дала нерадужный прогноз по ситуации с коронавирусом в Бурятии
Известный экстрасенс, таролог Марианна Абравитова сделала «коронавирусный» прогноз на Бурятию. По словам Абравитовой, количество заразившихся в республике вырастет, а пик заболевания случится примерно через три недели.
- Ну, конечно, вирус будет развиваться. Бурятия не исключение, хотя такие меры принимаются, но пока вирус идёт в гору. Распространение вируса будет охватывать новые территории, новых людей. И будут умершие, - прокомментировала «Байкал-Daily» Марианна Абравитова.
Таролог призналась, что не может дать точных цифр по количеству больных и умерших от вируса. Однако она высказала мнение, как долго продлится «пик» заболевания. Также, по словам таролога, принимаемые властями меры окажутся эффективными, и в силах жителей республике положительно повлиять на динамику развития вируса.
- В Бурятии будет большое количество заразившихся, цифры я, конечно, не назову. В любом случае, пик будет где-то недели через три. И потом этот пик будет держаться определённое количество времени, недолго, может быть, дней 7-10, и потихонечку пойдёт на спад. Но от нас тоже много чего зависит. В принципе, корректировать своим поведением количество заразившихся, - предсказала Марианна Абравитова.
Но, по мнению таролога, на мировом фоне в России число больных и умерших от коронавируса будет меньше, в том числе и в Бурятии, отдельно отметила Марианна.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 31 марта в республике 19 больных коронавирусом, среди них трое детей до 17 лет. С сегодняшнего дня в республике введён режим полной самоизоляции. Он продлится до 5 апреля.
Марианна Абравитова уже бывала в Бурятии не один раз. Жители республики задолго до её приезда записывались на приём и получали ответы на сокровеннее вопросы.
Известный таролог предсказала пик заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Общество, Фото:
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