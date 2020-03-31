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Бурятский музей вошёл в топ-10 региональных музеев

Бурятский музей вошёл в топ-10 региональных музеев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Это рейтинг лучших национальных музеев истории и культуры регионов России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий

Портал ТурСтат представил рейтинг лучших национальных музеев истории и культуры регионов России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий и выставок.

- В топ-10 национальных музеев регионов России входят Национальный музей Татарстана в Казани, Национальный музей Башкортостана в Уфе, Национальный музей Карелии в Петрозаводске, Чувашский национальный музей в Чебоксарах, Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда в Ижевске, Национальный музей Республики Коми в Сыктывкаре, Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева в Йошкар-Оле, Национальный музей Бурятии в Улан-Удэ, Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина в Саранске и Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского в Якутске, - сообщили специалисты портала.

Рейтинг составлен по результатам анализа предложений виртуальных путешествий по экспозициям музеев. 
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