Бурятский музей вошёл в топ-10 региональных музеев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Это рейтинг лучших национальных музеев истории и культуры регионов России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий



Портал ТурСтат представил рейтинг лучших национальных музеев истории и культуры регионов России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий и выставок.



- В топ-10 национальных музеев регионов России входят Национальный музей Татарстана в Казани, Национальный музей Башкортостана в Уфе, Национальный музей Карелии в Петрозаводске, Чувашский национальный музей в Чебоксарах, Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда в Ижевске, Национальный музей Республики Коми в Сыктывкаре, Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева в Йошкар-Оле, Национальный музей Бурятии в Улан-Удэ, Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина в Саранске и Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского в Якутске, - сообщили специалисты портала.



Рейтинг составлен по результатам анализа предложений виртуальных путешествий по экспозициям музеев.

