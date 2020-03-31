В Улан-Удэ открылся региональный Центр ценообразования

Его сотрудники будут рассчитывать индексы цен на строительную продукцию в республике



В столице Бурятии открылся региональный Центр ценообразования. Его специалисты будут рассчитывать текущие и прогнозные индексы цен на строительную продукцию по республике.



- Центр будет не только рассчитывать индексы цен, но и формировать информационно-нормативную базу по ценообразованию в строительстве и осуществлять консультационные работы, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.



По поручению президента России, такие центры открываются на всей территории страны.



Осуществлять свою деятельность он будет на базе автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия», основной функцией которого является деятельность по мониторингу цен строительных ресурсов, в том числе цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин и механизмов, а также мониторингу среднемесячного размера оплаты труда рабочих, занятых в строительной отрасли.



- Центр в своей работе будет взаимодействовать с местными органами статистики и ценообразования, управлением государственной экспертизы, производителями (поставщиками) строительных материалов, конструкций и изделий, посредниками и поставщиками из других регионов, а также иными организациями, влияющими на ценообразующие факторы в регионе, центрами по ценообразованию в строительстве в других регионах, - отметили в министерстве.





