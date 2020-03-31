В Бурятии разведчики уничтожили склады условного противника в горах

В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты



В Бурятии разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа уничтожили склады с боеприпасами условного противника в горной местности.



В ходе выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов с вертикальными подъемами и спусками. Также военнослужащие использовали приборы ночного видения для передвижения группы в ночное время.



По прибытии в заданный район разведчики приступили к поиску замаскированных складов условного противника.



Действуя двумя группами и используя огонь из крупнокалиберных пулеметов, разведчики подошли к объекту и начали обстрел боевиков с укреплённых захваченных позиций.



Вторая группа при помощи специального снаряжения вошла через крышу здания, заложили по всему периметру складов подрывные имитационные заряды ИМ-100.



Кроме того, разведгруппы провели удержание выгодных высот, вступив в учебный бой с диверсионными разведывательными группами условного противника на подходах к складам, которые позволяли контролировать горные маршруты.



В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты и автоматическое оружие с приспособлениями для бесшумной стрельбы.



Также к мероприятию боевой подготовки были привлечены военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения ВВО, которые выступили в роли условного противника в три раза превышающего численность разведгруппы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





