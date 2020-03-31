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«Было психологически сложно»: бурятская спортсменка о первенстве России

«Было психологически сложно»: бурятская спортсменка о первенстве России
Общество,  Фото:pixabay.com
Борица отметила, что ей помогла на состязаниях поддержка тренера и команды

Как сообщал «Байкал-Daily», юная спортсменка из Бурятии завоевала бронзовую медаль первенства России по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет. Соревнования проходили с 14 по 16 марта в Новосибирске.

Людмила Шульгина в весовой категории до 43 килограммов в борьбе за медаль провела 3 схватки с сильнейшими борицами России.

Позже она рассказала о состязаниях, поделилась эмоциями.

- Было сложно чисто психологически, трудно было перебороть, было волнение. Но я справилась. Мне помогла поддержка тренера, поддержка команды, - рассказала Людмила на видео, выложенном в группе Федерации спортивной борьбы республики.

Также спортсменка поведала, что изначально хотела заниматься карате.

- Началось с того, что я хотела ходить на карате, но карате не было, я пошла в вольную борьбу, и мне понравилось. Я там осталась. Мои первые тренеры –это Дугаржап Баирович Манзаев и Баир Владимирович Базарон - в Кижингинском районе, - отметила она.

«Я себя вижу тренером по вольной борьбе, учителем физической культуры», добавила она на вопрос о будущей профессии.   
борьба спорт
 
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