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Улан-удэнцев просят не отправлять еду в инфекционную больницу

Улан-удэнцев просят не отправлять еду в инфекционную больницу
Общество,  Фото:Татьяна Сымбелова
Врачи питаются сбалансированно, сообщила замминистра здравоохранения Бурятии

В Улан-Удэ врачи республиканской инфекционной больницы не нуждаются в продуктах питания, сообщила первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ после первых случаев коронавируса больше ста сотрудников республиканской инфекционной больницы остались жить на работе. Для них переоборудовано подвальное помещение в здании больницы

Неравнодушные жители Бурятии стали отправлять в больницу большое количество еды – от фруктов и овощей до бууз и пиццы. Бизнесмены отправляли кровати, постельное бельё и даже биотуалеты.

Наталья Бухольцева рассказала, что продукты в инфекционную больницу доставляются централизовано. Питание имеет особое значение для врачей сейчас, меню составлено сбалансированное, питьевой режим также соблюдается, отметила она.

Также она рассказала, что общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал» передала инфекционной больнице два телевизора.

Кроме того, стало известно, что медработники больницы из групп риска – старше 65 лет или имеющие хронические заболевания – вышли на выходные дни. Самому старшему врачу, работающему в очаге, 45 лет.

- Мы работаем в таком режиме, когда за сутки перепрофилируются целые отделения, нам необходимы специальные функциональные кровати, мягкий инвентарь. Но по части финансирования этих мероприятий все в порядке, - сказала она.

Замминистра сообщила, что буквально вчера стало известно, что Бурятии выделили 128 миллионов на организацию инфекционных коек – деньги уже пришли в республику и для их освоения выделили очень короткие сроки.

- Спасибо большое всем жителям Бурятии. Такой отклик нам очень приятен и, главное, он нам очень нужен, потому что сейчас все медучреждения, в том числе поликлиники, загружены работой, - сказала замминистра.

Председатель Медицинской палаты Бурятии Александр Иринчеев рассказал, что палата открывает отдельный благотворительный счет, на который можно будет перечислять средства, которые пойдут на нужды медработников, находящихся на передовой. Отчет будет публичный, комиссия займется распределением денежных средств.

- Средства пойдут по назначению, рациональнее и честнее будет, если деньги будут на счетах общественной организации и под общественным контролем, - сказал председатель палаты Александр Иринчеев.

Напомним, в Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 случаев инфицирования коронавирусом
коронавирус инфекционная больница
 
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