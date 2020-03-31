В Забайкалье ввели режим полной изоляции

Жителям запрещено покидать места проживания, за исключением обращения за медпомощью
Правительство Забайкальского края ввело дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса в регионе. Соответствующее постановление подписано 31 марта, сообщается в пресс-службе правительства.
С 31 марта согласно подписанному документу, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Также постановляется запретить гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.
Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена. Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу. В городских поселениях разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров. В сельских населенных пунктах - в пределах их территории.
При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.
- Все граждане, приезжающие из других регионов, будут проверяться на наличие симптомов коронавирусной инфекции. Это касается и постов ДПС при въезде в регион, - сообщается в документе.
Роспотребнадзору рекомендовано образовать рабочие группы для мониторинга того, как организации и предприниматели соблюдают ограничения, установленные для предотвращения инфекции в регионе.
В Забайкалье случаи заболевания в настоящий момент отсутствуют. Тем не менее, учреждения здравоохранения готовятся к появлению таких больных.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав субъектов России проработать введение карантинов, подобных введённому в Москве, в своих регионах.
В Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности. Работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.
Напомним, в Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 случаев инфицирования коронавирусом.
В Забайкалье ввели режим полной изоляции
Общество, Фото:
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