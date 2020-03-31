Служба крови приглашает студентов вузов и сотрудников силовых структур сдать кровь
В Улан-Удэ на станции переливания крови пройдут Дни донора. Желающих сдать кровь ждут по адресу ул. Пирогова, 7 «А».
7-8 апреля ждут студентов и сотрудников БГСХА, 9-10 апреля – силовые структуры. 9 апреля приём доноров начнется в 9:00, 10 апреля как обычно - в 8:00. 14-15 апреля Дни донора состоятся для студентов и сотрудников ВСГУТУ, 21-22 апреля – БГУ.
- Ввиду эпидемиологической обстановки мы были вынуждены отменить выездные мероприятия. Но мы не можем отказаться от проведения Дней донора, поскольку больные нуждаются в донорской крови. На станции переливания крови, как и во всех учреждениях страны, введены дополнительные меры, направленные на противодействие распространения нового коронавируса. Это введение масочного режима среди сотрудников, измерение температуры всего персонала. Во всех кабинетах и помещениях проводится дополнительная обработка дезинфицирующими средствами. Донорам при входе на станцию измеряют температуру тела. Врачи нацелены на активный сбор анамнеза с тем, чтобы выявить доноров, которые находились в зарубежных странах или имели контакт с прибывшими из-за рубежа. Несмотря на обстановку, просим не отказываться от донорства, - сказала главный врач ГБУЗ «Бурятская республиканская станция крови МЗ РБ» Энгельсина Бурлаева.
Для желающих участвовать в мероприятии напоминают:
- избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, острой, мясной и молочной пищи. Нельзя: колбасы, яйца, бананы, финики, орехи;
- перед донацией следует обязательно позавтракать (отварные крупы, макароны без масла, каша на воде/ сладкий чай, морс, компот/ сухари, хлеб);
- необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
В Улан-Удэ пройдут Дни донора для студентов и силовиков
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