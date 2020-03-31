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Московское представительство Буддийской Сангхи проводит трансляции хуралов

Московское представительство Буддийской Сангхи проводит трансляции хуралов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебны проводятся согласно расписанию

Московское представительство Буддийской традиционной Сангхи России проводит онлайн-трасляции хуралов (молебнов) на своей официальной странице в Instagram (@btsr.moscow) - согласно расписанию.

- Следите за обновлениями! По любым вопросам, вы можете обратиться к нам, написав в Direct или в комментариях, - отмечают в представительстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», московское представительство Буддийской Сангхи переехало. Оно начинает работу по адресу: Барыковский переулок, дом 9, стр. 2, ст. метро «Кропоткинская». 
буддизм
 
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