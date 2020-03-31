«Усталость затопила всё»: В Бурятии врач рассказала о тяжёлых буднях из-за коронавируса

Педиатр одной из больниц Улан-Удэ описала свои дежурные сутки
Педиатр детского отделения при Городской больнице № 4 Екатерина Будаева рассказала на своей странице в Facebook о тяжёлых буднях врачей во время распространения коронавируса и перепрофилирования медицинских учреждений в республике.
Врач описала свои дежурные сутки в Городской больнице № 4, куда переехали шесть врачей-инфекционистов инфекционного стационара.
- Я не уверена, что ещё раз выйду на смену, усталость затопила всё. Видимо, я перемогла все свои силы, и надломилась от усталости, бывает и такое, оказывается. У каждой системы есть своя степень выносливости, это тоже надо принять. Родным я обещала, что дежурство будет последним, - так начала свой рассказ Екатерина.
Медик пишет, что пока весь действующий персонал республиканской клинической инфекционной больницы остался бороться за жизни заболевших коронавирусной инфекции, сейчас шесть врачей инфекционного стационара обеспечивают инфекционную безопасность всего Улан-Удэ в Городской больнице № 4.
- Впереди как обычно из года в год бывает, начнётся период клещевого энцефалита и многих других инфекций, которые поднимают свою голову в весенне-летний период. Инфекционная больница, рассчитанная на 350 коек, принимает больше ста пациентов за сутки в своём приёмном покое. Теперь весь этот приём переместился в стены Городской больницы № 4. Буквально за несколько часов врачей двух больниц обязали организовать переезд и нормальное функционирование инфекционной больницы в стенах другого стационара, - продолжает Екатерина Будаева.
Педиатр пишет, что обычно на приёме в инфекционной больнице работают два врача-инфекциониста, а ещё один дежурный врач смотрит больных по всему стационару. В городской больнице № 4 в дежурную смену оставили одного инфекциониста и терапевта, а затем подключили и педиатра.
Далее медик описывает своё дежурство.
- Дежурный терапевт, молодой мужчина в очках, радостно поприветствовал меня, и сказал мне: «Пришёл я на утренний обход и спрашиваю, кто передаётся по дежурству? А мне отвечают, там четверо взрослых лихорадят, и 70 детей надо посмотреть. Но мне обещали, что сегодня с нами третьим будет педиатр, и я успокоился, - пишет врач.
Екатерина отмечает, что в больницу в основном госпитализируются пожилые и матери с детьми. Днём педиатр обходила больных детей в стационаре, а вечером ушла в приёмник.
- Там собралась очередь из пациентов, и надо было быстро решить, куда их направить, и нужна госпитализация или нет. Вечером места в палатах закончились, и остались места только в коридорах, а поток больных так и шёл себе и ночью тоже. Утром я сдала смену, переоделась, вышла на улицу, вдохнула весенний воздух, услышала пение птиц и подумала: «Утро всё-таки наступило», - заключает рассказчица.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ранее рассказали о непростой работе медиков инфекционной больницы. Также медики показали, как они надевают и снимают противочумный костюм, насколько это долгие и тщательные процессы.
Напомним, в Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 случаев инфицирования коронавирусом.
«Усталость затопила всё»: В Бурятии врач рассказала о тяжёлых буднях из-за коронавируса
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