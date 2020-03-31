Прилетевшего из-за рубежа улан-удэнца отправили в обсерватор









- В случае нахождения на борту самолёта гражданина, прибывшего из-за границы через Москву, и при отсутствии симптомов респираторных заболеваний специалистами управления Роспотребнадзора по республике гражданину на месте выдаётся постановление о самоизоляции на 14 дней. Все данные передаются в министерство здравоохранения Бурятии для установления медицинского наблюдения и обследования на новую коронавирусную инфекцию, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



При наличии симптомов респираторных заболеваний гражданина незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар.



Как сообщал «Байкал-Daily», с недавнего времени Роспотребнадзор



По последним данным, в Бурятии



- В случае нахождения на борту самолёта гражданина, прибывшего из-за границы через Москву, и при отсутствии симптомов респираторных заболеваний специалистами управления Роспотребнадзора по республике гражданину на месте выдаётся постановление о самоизоляции на 14 дней. Все данные передаются в министерство здравоохранения Бурятии для установления медицинского наблюдения и обследования на новую коронавирусную инфекцию, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.При наличии симптомов респираторных заболеваний гражданина незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар.Как сообщал «Байкал-Daily», с недавнего времени Роспотребнадзор проверяет пассажиров всех рейсов из Москвы , прилетевших в Улан-Удэ.По последним данным, в Бурятии 19 больных коронавирусом . Пятеро из них в реанимации, их состояние стабильно тяжёлое

Сегодня из-за границы (через Москву) прибыли в Улан-Удэ два гражданина России. Один из них прямо из аэропорта был доставлен в обсерватор, развёрнутый на базе социально-реабилитационного центра на Верхней Берёзовке.Что касается второго прибывшего гражданина, то у женщины есть место для самоизоляции. Она проживает одна и сможет соблюдать все правила изоляции.