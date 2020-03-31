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31 Марта

30 Марта

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Прилетевшего из-за рубежа улан-удэнца отправили в обсерватор

Прилетевшего из-за рубежа улан-удэнца отправили в обсерватор
Общество, 
Ещё одна пассажирка, прибывшая из-за границы, уехала на самоизоляцию

Сегодня из-за границы (через Москву) прибыли в Улан-Удэ два гражданина России. Один из них прямо из аэропорта был доставлен в обсерватор, развёрнутый на базе социально-реабилитационного центра на Верхней Берёзовке.

Что касается второго прибывшего гражданина, то у женщины есть место для самоизоляции. Она проживает одна и сможет соблюдать все правила изоляции. 



- В случае нахождения на борту самолёта гражданина, прибывшего из-за границы через Москву, и при отсутствии симптомов респираторных заболеваний специалистами управления Роспотребнадзора по республике гражданину на месте выдаётся постановление о самоизоляции на 14 дней. Все данные передаются в министерство здравоохранения Бурятии для установления медицинского наблюдения и обследования на новую коронавирусную инфекцию, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

При наличии симптомов респираторных заболеваний гражданина незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар.

Как сообщал «Байкал-Daily», с недавнего времени Роспотребнадзор проверяет пассажиров всех рейсов из Москвы, прилетевших в Улан-Удэ.

По последним данным, в Бурятии 19 больных коронавирусом. Пятеро из них в реанимации, их состояние стабильно тяжёлое.  

коронавирус Аэропорт "Байкал"
 
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