В Улан-Удэ, борясь с коронавирусом, отключили кнопки на светофорах

Все пешеходные светофоры с кнопкой переводят в автоматический режим
Сегодня, 31 марта, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по поручению мэра Игоря Шутенкова все пешеходные светофоры переводят в режим автоматического включения. Это позволит снизить возможность заражения через контакт с поверхностью устройства, при включении зелёного сигнала светофора.
Специалисты МБУ «Горсвет» через специальную программу произведут перенастройку оборудования. На каждый светофор в среднем уходит до 20 минут, сообщили в комитете городского хозяйства.
Всего в городе 12 пешеходных светофоров, которые включаются с кнопки:
1. Светофор по ул. Революции 1905 года (ост. «Ж/д вокзал»)
2. Светофор по ул. Гагарина, 22
3. Светофор по пр. 50 лет Октября (ост. «Ж/д колледж»)
4. Светофор по ул. Лимонова (ост. «Аквабур»)
5. Светофор по ул. Добролюбова (рядом с детским садом)
6. Светофор на автодороге в районе ООТ «мкр. Силикатный»
7. Светофор по ул. Куйбышева (школа номер 1)
8. Светофор по ул. Борсоева (ост. «ул. Борсоева»)
9. Светофор по ул. Кабанская, 20
10. Светофор по пр. 50 лет Октября (трамв. ост. «Бурятэнерго»)
11. Светофор по ул. Бабушкина (Экогород, школа номер 45)
12. Светофор по ул. Борсоева («Славия-Тех»)
Все эти светофоры будут работать в автоматическом режиме на период санэпидемрежима.
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Общество, Фото:
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