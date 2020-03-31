В Иркутской области чернят лёд

До 15 апреля в Иркутской области на затороопасных участках рек проводят противопаводковые мероприятия



В зону возможного подтопления в период весеннего половодья попадает 98 населенных пунктов в 11 районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Чернение льда и его распиловка считаются одними из самых эффективных способов минимизации негативных последствий паводкоопасного периода.



Чернение выполняется путём разбрасывания золы. Она не даёт солнцу отражаться от белого снега, вызывает щелочную реакцию. Основная цель - принудительное ускорение таяния снега, лежащего на поверхности. Пропитав лёд, он способствует его разрушению.



Распиловка включает в себя определение места и направление пиления льда, расчистку ледового полотна и непосредственно пиление. Обычно пропиливается 2/3 толщины ледового покрова. При половодье этого достаточно, чтобы вода проломила лед, и он разделился на небольшие фрагменты.



Работы по чернению льда в минувшие сутки были проведены в Казачинско-Ленском районе на реке Киренге вблизи населенных пунктов Карнаухова и Карам.



Всего на водных объектах региона будет проведено пиление льда на 13 участках и чернение льда на 28 участках для ослабления ледовых полей.

