В Бурятии снайперы оттачивают ночную стрельбу

Снайперы выполнят порядка 20 учебных стрельб с применением ночного видения



В Бурятии военнослужащие отдельного подразделения снайперов танкового соединения в течение ближайшей недели отработают специальные задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия пройдут на полигоне Дивизионный в окрестностях Улан-Удэ.



- В ходе занятий снайперы будут совершенствовать профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи будут отработаны в составе слаженных групп и пар, что является основой построения действий снайперских подразделений в войсковом тактическом звене, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.



На практике снайперы проведут разведку местности, сформируют умение оперативно ориентироваться в заданном районе в темное время суток. Также командиры оценят навыки подчиненных по личной и коллективной маскировке с применением подручных материалов и грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода после выполнения задач.



В течение недели снайперы выполнят порядка 20 упражнений учебных и контрольных стрельб с применением уникальных прицелов ночного видения.

