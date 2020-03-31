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В Бурятии снайперы оттачивают ночную стрельбу

В Бурятии снайперы оттачивают ночную стрельбу
Общество, 
Снайперы выполнят порядка 20 учебных стрельб с применением ночного видения

В Бурятии военнослужащие отдельного подразделения снайперов танкового соединения в течение ближайшей недели отработают специальные задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия пройдут на полигоне Дивизионный в окрестностях Улан-Удэ.

- В ходе занятий снайперы будут совершенствовать профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи будут отработаны в составе слаженных групп и пар, что является основой построения действий снайперских подразделений в войсковом тактическом звене, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.

На практике снайперы проведут разведку местности, сформируют умение оперативно ориентироваться в заданном районе в темное время суток. Также командиры оценят навыки подчиненных по личной и коллективной маскировке с применением подручных материалов и грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода после выполнения задач.

В течение недели снайперы выполнят порядка 20 упражнений учебных и контрольных стрельб с применением уникальных прицелов ночного видения.
снайперы военнослужащие учения
 
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