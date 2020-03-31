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В дежурные группы детсадов Улан-Удэ пошли 12 детей

В дежурные группы детсадов Улан-Удэ пошли 12 детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Детсады в столице Бурятии на этой неделе закрыты

В дежурные группы, созданные в четырёх детских садах Улан-Удэ, пошли 12 детей со всего города.

Детей принимают детский сад №58 «Золушка» в Советском районе, детский сад № 70 «Солнышко» в Октябрьском, детский сад №41 «Ласточка» в Железнодорожном и детский сад №51 в Загорске.

- Ежедневно при приёме детей проводится утренний фильтр с обязательной термометрией, общим осмотром ребёнка и опросом родителей о самочувствии ребенка. Во всех детских садах введён соответствующий санитарно-эпидемиологический режим, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Дежурные группы могут посещать дети, чьи родители являются сотрудниками:

- непрерывно действующих организаций,
- медицинских и аптечных учреждений,
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости,
- организаций, осуществляющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств,
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Как сообщал «Байкал-Daily», детские сады и дошкольные группы при школах в Улан-Удэ закрыты с 30 марта по 3 апреля из-за нерабочей недели. 
детские сады коронавирус оставайтесь_дома
 
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