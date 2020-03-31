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В Москве опровергли информацию о продлении самоизоляции до 14 апреля

В Москве опровергли информацию о продлении самоизоляции до 14 апреля
Общество, 
Об этом официально заявил оперштаб

Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своём Telegram-канале опроверг информацию о продлении всеобщего режима самоизоляции в Москве до 14 апреля.

В сообщении штаба отмечается, что решение о продлении или прекращении режима самоизоляции будет приниматься в зависимости от развития ситуации с новой инфекцией, сообщает «Газета.Ру».

На данный момент, как отметили в штабе, объявлена нерабочая неделя, чтобы дать гражданам возможность остаться дома и избежать лишних контактов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин ввёл дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости. Исключение составляют поход в магазин, аптеку, на работу, вынос мусора и выгул собаки.

В стране зарегистрировано 1837 случаев заражения COVID-19, вылечились 66 человек, 12 умерли.
коронавирус оставайтесь_дома
 
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