Об этом официально заявил оперштаб
Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своём Telegram-канале опроверг информацию о продлении всеобщего режима самоизоляции в Москве до 14 апреля.
В сообщении штаба отмечается, что решение о продлении или прекращении режима самоизоляции будет приниматься в зависимости от развития ситуации с новой инфекцией, сообщает «Газета.Ру».
На данный момент, как отметили в штабе, объявлена нерабочая неделя, чтобы дать гражданам возможность остаться дома и избежать лишних контактов.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин ввёл дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости. Исключение составляют поход в магазин, аптеку, на работу, вынос мусора и выгул собаки.
В стране зарегистрировано 1837 случаев заражения COVID-19, вылечились 66 человек, 12 умерли.
В Москве опровергли информацию о продлении самоизоляции до 14 апреля
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