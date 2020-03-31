В районе Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения



Как выяснила прокурорская проверка, Кижингинский лесхоз нарушил законодательство о пожарной безопасности. Нарушение выявлено в ходе проверки в марте 2020 года в рамках подготовки к пожароопасному сезону.



- Установлено, пожарно-химическая станция второго типа не укомплектована в полном объёме средствами для тушения лесных пожаров: отсутствуют в необходимом количестве топоры, приборы для измерения пожарной опасности погоды. Выявлена нехватка канистр для питьевой воды, специальной одежды для лесопожарной бригады, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, лесхоз своевременно не провел инструктаж, техническую учебу и тренировку с личным составом пожарно-химической станции.



Руководителю учреждения в целях устранения нарушений закона внесено представление, которое находится на рассмотрении.



